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中金：央行利潤上繳 效果勝過降準

名家專區 2022/03/11

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2022年3月8日人行宣布，按照中央經濟工作會議精神和政府工作報告的部署，為增強可用財力，今年人民銀行依法向中央財政上繳結存利潤，總額超過1萬億元（人民幣‧下同），主要用於留抵退稅和增加對地方轉移支付

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撰文 : 中金宏觀經濟研究團隊

欄名 : 名家觀點

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