中金：央行利潤上繳 效果勝過降準 名家專區 2022/03/11 分享： 2022年3月8日人行宣布，按照中央經濟工作會議精神和政府工作報告的部署，為增強可用財力，今年人民銀行依法向中央財政上繳結存利潤，總額超過1萬億元（人民幣‧下同），主要用於留抵退稅和增加對地方轉移支付 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 中金宏觀經濟研究團隊 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 滙豐范卓雲︰聚焦兩會受惠板塊 2022/03/10 滙豐范卓雲︰聚焦兩會受惠板塊 光銀林樵基：中國政策積極穩經濟 2022/03/09 光銀林樵基：中國政策積極穩經濟 法國外貿銀行：俄烏推高亞洲通脹 2022/03/08 法國外貿銀行：俄烏推高亞洲通脹 法國外貿銀行：俄烏影響中國有限 2022/03/04 法國外貿銀行：俄烏影響中國有限 專訪 - 瑞信邵志銘︰港股短綫下行風險大 2022/03/03 瑞信邵志銘︰港股短綫下行風險大 經濟 GDP 金融機構 降準 中國人民銀行 宏觀分析 投資策略 大行報告 人民幣 銀行