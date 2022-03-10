南韓政壇變天 外交路綫大轉彎 國際 22:36 2022/03/10 分享： 近期港人的注意力，都被兩件事搶走了，一是俄烏開戰，導致天下大亂，油價飛漲，股市相當弱勢，二是本地疫情，確診數字觸目驚心，令人身心俱疲，以致過往關注度不低的南韓大選乏人留意，坊間近乎毫無討論。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 俄能源形同毒品 歐斷癮代價不菲 今日 俄能源形同毒品 歐斷癮代價不菲 美英齊禁俄油 欠歐洲難入肉 2022/03/09 美英齊禁俄油 欠歐洲難入肉 美歐投鼠忌器 夠膽禁運俄油？ 2022/03/07 美歐投鼠忌器 夠膽禁運俄油？ 英超更上一層樓 「油王」應記一功（第二版） 今日 英超更上一層樓 「油王」應記一功（第二版） 俄烏衝突 印度意外成輸家 2022/03/03 俄烏衝突 印度意外成輸家 你可能感興趣 俄能源形同毒品 歐斷癮代價不菲 今日 14:58 俄能源形同毒品 歐斷癮代價不菲 美英齊禁俄油 欠歐洲難入肉 22:39 2022/03/09 美英齊禁俄油 欠歐洲難入肉 美歐投鼠忌器 夠膽禁運俄油？ 22:10 2022/03/07 美歐投鼠忌器 夠膽禁運俄油？ 最新專欄文章 國金札記 - 美英齊禁俄油 欠歐洲難入肉 今日 美英齊禁俄油 欠歐洲難入肉 美英齊禁俄油 欠歐洲難入肉 2022/03/09 美英齊禁俄油 欠歐洲難入肉 國金札記 - 俄能源殺傷力大 歐「斷氣」代價不菲 2022/03/09 俄能源殺傷力大 歐「斷氣」代價不菲 國金札記 - 美歐投鼠忌器 真敢禁運俄油？ 2022/03/08 美歐投鼠忌器 真敢禁運俄油？ 國金札記 - 英超更上一層樓 「油王」功不可沒 2022/03/07 英超更上一層樓 「油王」功不可沒 軍事 外交 經濟 尹錫悅 選舉 特朗普 北韓 南韓 美國 金正恩