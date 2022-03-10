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南韓政壇變天 外交路綫大轉彎

國際 22:36 2022/03/10

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近期港人的注意力，都被兩件事搶走了，一是俄烏開戰，導致天下大亂，油價飛漲，股市相當弱勢，二是本地疫情，確診數字觸目驚心，令人身心俱疲，以致過往關注度不低的南韓大選乏人留意，坊間近乎毫無討論。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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