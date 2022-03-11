反彈無力吼三主題 名家專區 2022/03/11 分享： 恒指出現了久違反彈，可是高開低走，並未能擴大升幅，反映趁反彈減磅的投資者居多，而情況在科技股尤甚。周四恒指開市升479點，但已近全日高位，之後逐步下跌，臨尾叫搶回部分升勢，收報20890點，升262點 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 憂中美衝突增 港股再承壓 2022/03/10 憂中美衝突增 港股再承壓 交易講場 - 商品價格亂局 2022/03/09 商品價格亂局 交易講場 - 港股破疫情底 2022/03/08 港股破疫情底 交易講場 - 國際油價飈 能源股再惹青睞 2022/03/07 國際油價飈 能源股再惹青睞 交易講場 - 百度拓自動駕駛 業務轉型關鍵 2022/03/05 百度拓自動駕駛 業務轉型關鍵 港股 中銀香港（02388） 友邦保險（01299） 華潤電力（00836） 滙豐控股（00005） 中國海洋石油（00883） 中國石油股份（00857） 中國電力（02380） 疫情 金融