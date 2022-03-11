  • 19°C
香港時間 : 2022311日 (週五) 02:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

反彈無力吼三主題

名家專區 2022/03/11

分享：

恒指出現了久違反彈，可是高開低走，並未能擴大升幅，反映趁反彈減磅的投資者居多，而情況在科技股尤甚。周四恒指開市升479點，但已近全日高位，之後逐步下跌，臨尾叫搶回部分升勢，收報20890點，升262點

...

撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

最新專欄文章

交易講場 - 憂中美衝突增 港股再承壓
2022/03/10
憂中美衝突增 港股再承壓
交易講場 - 商品價格亂局
2022/03/09
商品價格亂局
交易講場 - 港股破疫情底
2022/03/08
港股破疫情底
交易講場 - 國際油價飈 能源股再惹青睞
2022/03/07
國際油價飈 能源股再惹青睞
交易講場 - 百度拓自動駕駛 業務轉型關鍵
2022/03/05
百度拓自動駕駛 業務轉型關鍵
港股 中銀香港（02388） 友邦保險（01299） 華潤電力（00836） 滙豐控股（00005） 中國海洋石油（00883） 中國石油股份（00857） 中國電力（02380） 疫情 金融

上一篇文章

創新爬坡過坎 重新鼓勵民營

下一篇文章

投資風向標——酒店改裝變「共居」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版