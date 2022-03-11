恒指出現了久違反彈，可是高開低走，並未能擴大升幅，反映趁反彈減磅的投資者居多，而情況在科技股尤甚。周四恒指開市升479點，但已近全日高位，之後逐步下跌，臨尾叫搶回部分升勢，收報20890點，升262點

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