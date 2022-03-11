尹錫悅掌舵南韓 外交路綫勢變天 名家專區 2022/03/11 分享： 近期港人的注意力都被兩件事搶走了，一是俄烏開戰，導致天下大亂，油價飛漲，股市相當弱勢；二是本地疫情，確診數字觸目驚心，令人身心俱疲。這導致過往關注度不低的南韓大選乏人留意，坊間近乎毫無討論。 事實上，今 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 南韓政壇變天 外交路綫大轉彎 2022/03/10 南韓政壇變天 外交路綫大轉彎 國金札記 - 美英齊禁俄油 欠歐洲難入肉 2022/03/10 美英齊禁俄油 欠歐洲難入肉 美英齊禁俄油 欠歐洲難入肉 2022/03/09 美英齊禁俄油 欠歐洲難入肉 國金札記 - 俄能源殺傷力大 歐「斷氣」代價不菲 2022/03/09 俄能源殺傷力大 歐「斷氣」代價不菲 國金札記 - 美歐投鼠忌器 真敢禁運俄油？ 2022/03/08 美歐投鼠忌器 真敢禁運俄油？ 南韓 總統大選 尹錫悅 疫情 中國 美國 特朗普 拜登 制裁 北韓