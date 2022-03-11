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尹錫悅掌舵南韓 外交路綫勢變天

名家專區 2022/03/11

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近期港人的注意力都被兩件事搶走了，一是俄烏開戰，導致天下大亂，油價飛漲，股市相當弱勢；二是本地疫情，確診數字觸目驚心，令人身心俱疲。這導致過往關注度不低的南韓大選乏人留意，坊間近乎毫無討論。

事實上，今

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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