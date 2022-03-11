4月底疫情受控 5月8順利選特首？

香港疫情嚴峻，中央全力助港抗疫，當然是希望4月底可壓下疫情，令5月8日的特首選舉順利舉行。這也涉及國家主席習近平七一來港，主持回歸25周年慶典，及新任特首的宣誓儀式。

來港多天的中央援港防控專家組組長梁

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