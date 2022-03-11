4月底疫情受控 5月8順利選特首？ 名家專區 2022/03/11 分享： 香港疫情嚴峻，中央全力助港抗疫，當然是希望4月底可壓下疫情，令5月8日的特首選舉順利舉行。這也涉及國家主席習近平七一來港，主持回歸25周年慶典，及新任特首的宣誓儀式。 來港多天的中央援港防控專家組組長梁 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 何時全民強檢？ 林鄭口風藏玄機 2022/03/10 何時全民強檢？ 林鄭口風藏玄機 有政戲 - 暫緩追租3讓步 冀業主租客傾掂減租 2022/03/09 暫緩追租3讓步 冀業主租客傾掂減租 有政戲 - 韓正緊貼港疫情 為何沒提全民強檢？ 2022/03/08 韓正緊貼港疫情 為何沒提全民強檢？ 有政戲 - 解讀韓正講話 未來特首有必答題 2022/03/07 解讀韓正講話 未來特首有必答題 有政戲 - 兩會今揭幕 對特首戰有何啟示？ 2022/03/04 兩會今揭幕 對特首戰有何啟示？ 特首選舉 林鄭月娥 新冠肺炎疫情 習近平 七一回歸 梁萬年