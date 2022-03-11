盈利股息高增長宜收集！ 名家專區 02:30 2022/03/11 分享： 環球金融市場本周大玩過山車，好淡大戶激烈拼搏，油價周三回落逾一成，帶動其他大宗商品向下，而美歐股市則強勁反彈3%至超過4%。亞太區股市周四亦跟升，以日股升接近一千點最厲害，而剛選出由在野黨候選人尹鍚悅 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 盈警不影響高息政策! 2022/03/09 盈警不影響高息政策! 投資坐標 - 油價如何大玩「升降機」? 2022/03/08 油價如何大玩「升降機」? 投資坐標 - 「神奇愛股」又有好消息! 2022/03/04 「神奇愛股」又有好消息! 投資坐標 - 十厘高息公路股宜收集! 2022/03/02 十厘高息公路股宜收集! 投資坐標 - 多線開火均留有後著! 2022/03/01 多線開火均留有後著! A股 美股 港股 中國石油股份（00857） 紫金礦業（02899） 馬鞍山鋼鐵（00323） 東岳集團（00189） 理文化工（00746） 中遠海控（01919）