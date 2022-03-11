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盈利股息高增長宜收集！

名家專區 02:30 2022/03/11

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環球金融市場本周大玩過山車，好淡大戶激烈拼搏，油價周三回落逾一成，帶動其他大宗商品向下，而美歐股市則強勁反彈3%至超過4%。亞太區股市周四亦跟升，以日股升接近一千點最厲害，而剛選出由在野黨候選人尹鍚悅

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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