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【中概股退市危機】中概股美除牌打響第一槍槍 京東阿里美資沽盤恐未完（第二版）

名家專區 18:27 2022/03/11

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美國證監會（SEC）迫令未符審核監察規定的中概股退市行動入直路，昨將首批5隻中概股列入潛在除牌名單，市場預期上榜中概股勢陸續有來，引發美資股東新一輪恐慌性拋售。

美證監嚴厲執行年前通過的《外國公司問責法案》（HFCAA）規定，擬行使權力勒令3年未能向上市審計監管機構（PCAOB）提交審計工作底稿的外國上市公司除牌。惟中國法律明令禁止中資上市公司核數師，向外國監管機構提交審計工作底稿，除非中美其中一方願在未來談判中讓步，否則中概股大規模退市風險極高，美資股東沽貨減倉沽盤洪峰可能還在後頭。

受美證監潛在退市名單出爐消息衝擊，美股上市中概股昨晚最少有28隻大跌逾一成，包括剛好公布全年業績的京東 （09618） 、嗶喱嗶喱 （09626） ，昨日來港掛牌的蔚來汽車 （09866） ，以及除牌榜上有名的百勝中國 （09987）

中概科技股今早全綫下瀉，京東績後洗倉式曾瀉18%，低見195.3元，創來港上市新低。午後跌幅收窄，收報211.2元，仍跌11%；阿里巴巴 （09988） 亦曾跌近8%，低見88.05元，同創上市新低，收跌近6%。還未計消息震動騰訊 （00700） 及美團 （03690） 等藍籌科技股同步急瀉。

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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