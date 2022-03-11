【重點政策】財策 貨策 風險防範 逐一解構

2022年面對外圍複雜多變的環境,中國將如何應對,從財政政策、貨幣政策、風險防範 ,到環保減排對經濟影響, 中誠信國際從兩會2022年各領域的重點工作安排，綜合了5大重點。



重點一：做好「六穩」、「六保」

今年的增速目標設定高於市場預期：該行測算2022年中國經濟的潛在增速約在5.1%左右，兩會定的5.5%增長目標增速高於潛在增速，也高於2021年的兩年複合增速。另一方面，由於去年四季度經濟增速已回落至4%，5.5%的增速目標意味著2022年一季度的環比增長將出現顯著改善。報告提出今年「要把穩增長放在更加突出的位置」，相比去年報告還新增了「堅持發展是第一要務」的說法。今年做好「六穩」、「六保」工作並保持經濟平穩運行仍將面臨經濟修復、結構調整與發輾轉型中的多重風險，特別是需要著力緩解2021年下半年以來凸顯的需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。該行認為，5.5%的增速目標有助於增強市場信心，幫助扭轉預期轉弱的不利局面。隨著穩增長政策效果的持續顯現，預期二、三季度經濟增長動能或將強於一季度。



重點二 : 名降暗升的財政政策

財政政策節奏前置，財政赤字率「名降暗升」。宏觀政策跨周期調節思路下去年財政政策體現出了「財政後置」特徵，公共財政支出與專項債發行均呈現出節奏後置。今年穩增長壓力較大，該行此前曾預測今年新增專項債限額應為3.5至3.75萬億（人民幣‧下同）之間，且財政政策節奏也將明顯前置，今年政府工作報告則提出擬安排地方政府專項債券3.65萬億元，亦在預期值的中位數左右。在發行節奏方面，預計上年12月初提前下達的1.46萬億專項債額度將在2022年一季度發行完畢，與2021年年底的專項債發行高峰實現良好銜接。另一方面，今年全國公共財政預算名義赤字率按照2.8%安排，較上年回落0.4個百分點，若按照今年名義GDP同比增長8.5%估算，則今年赤字規模為3.475萬億元，也略低於上年3.57萬億元水平。

重點三: 寬貨幣向寬信用傳導

貨幣政策向穩增長傾斜，信用環境或將繼續改善。相比前兩年報告對貨幣政策的表述，本年提出「加大穩健的貨幣政策實施力度」、「擴大新增貸款規模」的說法，該行認為即便歐美貨幣當局因通脹壓力紛紛轉向加息周期，中國的貨幣政策依然將堅持以我為主，向穩增長傾斜，加之經濟主體綜合融資成本或進一步下降，今年寬貨幣向寬信用的傳導有望更為順暢。根據測算，2022年社融增速或在10.5%左右，整體信用環境或將出現一定改善。料貨幣政策也並不會出現總量上的「大水漫灌」，而是著重發揮貨幣政策的結構功能，引導資金更多流向重點領域和薄弱環節。

重點四 :防風險聚焦債務與金融

防風險依然是重要任務，對投資「有效綫性」的要求仍將延續。防範債務風險與金融風險依然是宏觀經濟調控的底之一，報告除延續強調防風險要「統籌協調、分類施策、精準拆彈」、「壓實地方屬地責任、部門監管責任和企業主體責任」等，還新增了「做好經濟金融領域風險處置工作」、「設立金融穩定保障基金」等說法。

重點五: 新能源與經濟關係

能耗目標對穩增長的約束作用或暫時邊際放鬆。

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