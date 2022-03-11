【名家評政策】洪灝：三條紅綫一日未鬆 內房都難彈

內房資金限制屢屢傳出將有所鬆綁，憧憬內房賣樓資金使用方面將更加靈活，有助紓緩資金壓力問題。不過，在兩會上宣布的政策當中，並無特別提及對內房的利好政策，內房板塊股價近日更大幅向下。

交銀國際董事總經理、研究部主管及首席中國策略師洪灝在接受專訪時表示：「內房三條紅綫並無放鬆，資金流壓力仍在，個別城市出現的邊際放鬆係給人們買房，內房開發商並無受惠。」

他指出的個別城市邊際放鬆包括，廣州及上海下調房貸利率、鄭州降低房貸首付和土地拍賣保證金要求等。

由於開發商所面對的挑戰並無減少，而且個別城市的鬆綁政策利好以及體現了在去年6、7月的上海內房指數上，內房並無催化劑推動向上，當有其他更好的機會，如大宗商品時，應該取易不取難。

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記者：陳紫瑩

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