【三重壓力】從兩會看中國如何應對外圍形勢

全球經濟在主要經濟體政策刺激效應衰減，政策退出預期的影響，物價高企不利需求，加上供應瓶頸疊加地緣政治，導致能源、大宗商品價格飈升，同時勞動力成本上升，面臨通脹升，經濟增長減慢，甚至衰退之憂下，中國將口何應對？

滙豐私銀范卓雲 港股波動市穩中求勝 拆局兩會投資機遇【下一頁】

一．兜底保障 確保供應

目前通脹維持較長時期已成為普遍預期。中國面臨需求收縮、供應衝擊、預期轉弱三重壓力。需求端看，今年穩出口難度增大已成為普遍預期。

山西證券的報告指，供應端看，能源原材料供應依然偏緊。除受國際大環境影響的大宗商品外，政府工作報告指出的國內存在的「一刀切」、運動式減碳也是主因。

2 月 25 日，國常務會議再次提出做好大宗商品保供穩價工作。在國際能源供需形勢錯綜複雜背景下，針對近期煤炭價格不斷上漲，國家發改委再次通過多種方式要求煤炭要發揮兜底保障作用。預計中國通脹整體可控。

二．重申「兩個正確認識」

着力統籌短期和長期，有序推進碳達峰碳中和工作。

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2021 年中央經濟工作會議提出「要正確認識和把握碳達峰碳中和」，此次政府工作報告要求「有序推進碳達峰碳中和工作」。今年總體目標中對能耗強度的表述也有重大變化，提出能耗強度目標在 “十四五”規劃期內統籌考核，並留有適當彈性，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制。

報告延續中央經濟工作會議表述，提出完善減汙降碳激勵約束政策，加快形成綠色生產生活方式。

正確認識和把握防範化解重大風險，設立金融穩定保障基金。債務風險和宏觀槓桿率攀升引起的信用收縮問題已一定程度通過融資環境制約經濟，由此引發的一些中小金融機構經營風險也時有發生。當前採取的穩定大局、統籌協調、分類施策、精準拆彈的基本方針也是在長期控槓桿防風險和短期經濟之間的權衡。一方面精準拆彈有利於避免系統風險發生導致的信用環境驟然收緊和經濟的大幅下滑，並在經濟增速放緩的情況下為逆週期政策調控騰挪空間。另一方面，長期看也有利於形成和經濟發展水平相適應的債務槓桿水平。其中「設立金融穩定保障基金」為首次提出。

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