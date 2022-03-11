【中國股神】騰訊暴跌不用驚？ 段永平：每跌1成便增持（附潛在被美退市公司名單）

美國證交會周四（10日）將5家中國公司列入《外國公司問責法》的暫定清單， 須提交證據否則被除牌，嚇的同樣在美上市的中概股普遍急挫。股王騰訊今早亦低見360元，有「中國巴菲特」稱譽的步步高集團主席段永平揚言，騰訊每跌1成便計劃增持，而他透露在2月底至今至少兩度增持騰訊。

專訪滙豐私銀范卓雲 恒指深跌後 迎強反彈？【下一頁】

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美國證交會周四（10日）將5家中國公司列入《外國公司問責法》的暫定清單 ，這5家包括百濟神州 （06160） 、百勝中國 （09987） 、和黃醫藥 （00013） 、再鼎醫藥 （09688） ，以及盛美半導體 （ACM Research）、須提交證據才免被除牌。中概股全綫急挫，恒指距離跌穿二萬關曾僅一步之遙。當前有意入市撈底的投資者，不妨參考段永平的策略。

中國股神策略：分注撈底

段永平3月8日在其個人的投資社交平台討論區上透露，計劃騰訊每跌10%加一次倉。他指出，騰訊目前佔其比重還非常低，目前（騰訊）對他的吸引力還沒到讓我賣掉任何別的股票去換的地步，但再跌幾次說不定他就要認真想想了。

段永平2月29日曾在討論平台透露增持騰訊ADR（美：TCEHY）隨後他便在評論區曬出自己的下單記錄，53.5美元買入騰訊，預計成交總金額為535萬美元，而當時正是內地社交平台傳出「重錘騰訊」的謠言帶動市場的恐慌情緒令騰訊急跌5%之際。

騰訊退市風險較低

事實上，當前中概股退市風波上，騰訊或許能夠置身事外。原因是，騰訊並非直接在紐約交易所或納斯達克交易所上市，而是以......

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