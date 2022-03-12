短中綫超賣 國指勢反彈 名家專區 2022/03/12 分享： 中資股過去三日出現過山車走勢，國企指數更連跌四周兼出現四連陰走勢，上證綜合指數昨日先急跌後倒升，過去是反彈訊號，尤其兩地指數都出現技術性超賣，加上國指是全球主要股市最平指數之一，國指反彈短期阻力 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【跌市博奕】港股欲借A股收復失地（第五版） 2022/03/11 【跌市博奕】港股欲借A股收復失地（第五版） 中字股實力談 - 華虹可撈貨 季績料飈升 2022/03/11 華虹可撈貨 季績料飈升 中字股實力談 - 【反彈睇位】恒指反彈大縮 望住裂口213（第四版） 2022/03/10 【反彈睇位】恒指反彈大縮 望住裂口213（第四版） 中字股實力談 - 越交將會收購 股息最少8厘 2022/03/10 越交將會收購 股息最少8厘 中字股實力談 - 【港股告急】二萬危危乎？（第五版） 2022/03/09 【港股告急】二萬危危乎？（第五版） 中國共產黨 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 李克強 馬鞍山鋼鐵（00323） 深圳高速（00548） 中國外運（00598） 越秀交通基建（01052） 海豐國際（01308） 人民幣