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短中綫超賣 國指勢反彈

名家專區 2022/03/12

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中資股過去三日出現過山車走勢，國企指數更連跌四周兼出現四連陰走勢，上證綜合指數昨日先急跌後倒升，過去是反彈訊號，尤其兩地指數都出現技術性超賣，加上國指是全球主要股市最平指數之一，國指反彈短期阻力

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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