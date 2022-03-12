中概美退市 沽壓未見底

美國證監會（SEC）迫令中概股由美股退市打響第一槍，將首批5隻中概股列入潛在除牌名單，最快於2024年初被迫由美股退市。投資界預期勢將有更多中概股面對美股退市威脅，引發新一輪恐慌性拋售。

美證監此舉是為

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