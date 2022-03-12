中概美退市 沽壓未見底 名家專區 2022/03/12 分享： 美國證監會（SEC）迫令中概股由美股退市打響第一槍，將首批5隻中概股列入潛在除牌名單，最快於2024年初被迫由美股退市。投資界預期勢將有更多中概股面對美股退市威脅，引發新一輪恐慌性拋售。 美證監此舉是為 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 中海油回吐 低吸有着數 2022/03/11 中海油回吐 低吸有着數 透視中港美 - 禁俄石油進口 美衰退風險增 2022/03/10 禁俄石油進口 美衰退風險增 透視中港美 - 統一盈利急降 凸顯通脹衝擊 2022/03/09 統一盈利急降 凸顯通脹衝擊 透視中港美 - 戰事風波惡 慎選避險股 2022/03/08 戰事風波惡 慎選避險股 透視中港美 - 洽售英國電網 長和系齊受惠 2022/03/08 洽售英國電網 長和系齊受惠 美股 港股 指數 除牌 和黃醫藥（00013） 騰訊控股（00700） 華住集團—S（01179） 理想汽車—W（02015） 百濟神州（06160） 京東集團—SW（09618）