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恒指恐未跌完 失守十年升軌

名家專區 2022/03/12

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禍不單行，5隻中概股被美國列入「預定摘牌名單」，中概股周四急瀉。加上，A股今周亦走淡，港股周四反彈實屬曇花一現，昨順勢仍在跌市中。

技術分析：恒指中期偏淡

國指昨一度急瀉402點，最終收報7060，全日跌

...

撰文 : 林瑞芬

欄名 : 股海導航

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