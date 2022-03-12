恒指恐未跌完 失守十年升軌 名家專區 2022/03/12 分享： 禍不單行，5隻中概股被美國列入「預定摘牌名單」，中概股周四急瀉。加上，A股今周亦走淡，港股周四反彈實屬曇花一現，昨順勢仍在跌市中。 技術分析：恒指中期偏淡 國指昨一度急瀉402點，最終收報7060，全日跌 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林瑞芬 欄名 : 股海導航 最新專欄文章 金風快反彈 RSI底背馳 2022/03/11 金風快反彈 RSI底背馳 信義光能整固 策略只宜低吸 2022/03/10 信義光能整固 策略只宜低吸 中信國電低吸 營造上升通道 2022/03/09 中信國電低吸 營造上升通道 恒指似倒水 忌失二萬一 2022/03/08 恒指似倒水 忌失二萬一 守住支持3.5元 信義能源見底 2022/03/05 守住支持3.5元 信義能源見底 恒生指數 港股 技術分析 領展房產基金（00823） 滙豐控股（00005） 港鐵公司（00066） 騰訊控股（00700） 友邦保險（01299） 美團－W（03690） 京東集團—SW（09618）