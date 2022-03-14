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紐元 目標維持70美仙

名家專區 2022/03/14

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盡管紐央行已把官方息率推升至1厘，但據房產研究公司CoreLogic數字顯示，當地2月平均樓價按年仍大升25.2%。再者，新西蘭去年第四季年通脹已是高企5.9%，第一季料更高，市場開始猜測紐央行於4月

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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