紐元 目標維持70美仙 名家專區 2022/03/14 分享： 盡管紐央行已把官方息率推升至1厘，但據房產研究公司CoreLogic數字顯示，當地2月平均樓價按年仍大升25.2%。再者，新西蘭去年第四季年通脹已是高企5.9%，第一季料更高，市場開始猜測紐央行於4月 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元強 皆因歐元太不濟 今日 美元強 皆因歐元太不濟 歐元 支持位1.07美元 今日 歐元 支持位1.07美元 英鎊 下試1.28美元 今日 英鎊 下試1.28美元 日圓 暫宜觀望 今日 日圓 暫宜觀望 澳元 75美仙阻力較大 今日 澳元 75美仙阻力較大 你可能感興趣 美元強 皆因歐元太不濟 今日 01:00 美元強 皆因歐元太不濟 歐元 支持位1.07美元 今日 01:00 歐元 支持位1.07美元 英鎊 下試1.28美元 今日 01:00 英鎊 下試1.28美元 最新專欄文章 加元 徘徊1.25至1.285 今日 加元 徘徊1.25至1.285 澳元 75美仙阻力較大 今日 澳元 75美仙阻力較大 日圓 暫宜觀望 今日 日圓 暫宜觀望 英鎊 下試1.28美元 今日 英鎊 下試1.28美元 歐元 支持位1.07美元 今日 歐元 支持位1.07美元 美元 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 美國聯儲局 英倫銀行 新西蘭央行