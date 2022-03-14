加元 徘徊1.25至1.285 名家專區 2022/03/14 分享： 加拿大2月職位增加33.6萬名，失業率降至5.5%（前值6.5%），平均每小時工資亦見改善至按年上升3.3%（前值2.4%）。數字顯示，擾攘了一整個月的貨車司機堵路事件，未有重創當地經濟，料數字可為加 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元強 皆因歐元太不濟 今日 美元強 皆因歐元太不濟 歐元 支持位1.07美元 今日 歐元 支持位1.07美元 英鎊 下試1.28美元 今日 英鎊 下試1.28美元 日圓 暫宜觀望 今日 日圓 暫宜觀望 澳元 75美仙阻力較大 今日 澳元 75美仙阻力較大 你可能感興趣 美元強 皆因歐元太不濟 今日 01:00 美元強 皆因歐元太不濟 歐元 支持位1.07美元 今日 01:00 歐元 支持位1.07美元 英鎊 下試1.28美元 今日 01:00 英鎊 下試1.28美元 最新專欄文章 紐元 目標維持70美仙 今日 紐元 目標維持70美仙 澳元 75美仙阻力較大 今日 澳元 75美仙阻力較大 日圓 暫宜觀望 今日 日圓 暫宜觀望 英鎊 下試1.28美元 今日 英鎊 下試1.28美元 歐元 支持位1.07美元 今日 歐元 支持位1.07美元 美元 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 美國聯儲局 英倫銀行 新西蘭央行