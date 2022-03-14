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加元 徘徊1.25至1.285

名家專區 2022/03/14

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加拿大2月職位增加33.6萬名，失業率降至5.5%（前值6.5%），平均每小時工資亦見改善至按年上升3.3%（前值2.4%）。數字顯示，擾攘了一整個月的貨車司機堵路事件，未有重創當地經濟，料數字可為加

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撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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