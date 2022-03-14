滯脹風險升溫 商品黃金持續受捧 名家專區 2022/03/14 分享： 俄羅斯入侵烏克蘭快兩星期，雙方上周初談判未有進展，令環球股市表現持續反覆，全球供應鏈亦受到衝擊。 普京原計劃以「閃電戰」方式拿下烏克蘭，其如意算盤未能打響，便被西方實施嚴厲制裁，使該國金融和經濟都面臨巨 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監 欄名 : 環球財經 最新專欄文章 俄烏戰事激烈 對商品金屬及糧食期貨影響 2022/03/07 俄烏戰事激烈 對商品金屬及糧食期貨影響 俄烏局勢發展 對環球市場的影響 2022/02/28 俄烏局勢發展 對環球市場的影響 盤點首季加息後 板塊及市場部署 2022/02/21 盤點首季加息後 板塊及市場部署 應對雙向風險：通脹超標 地緣政治不穩 2022/02/14 應對雙向風險：通脹超標 地緣政治不穩 科技股季績啟示 雲計算及遊戲業務具勝算 2022/02/07 科技股季績啟示 雲計算及遊戲業務具勝算 經濟 通脹 美滙 期貨 俄羅斯 石油 國債 烏克蘭 制裁 地緣政治