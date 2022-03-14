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滯脹風險升溫 商品黃金持續受捧

名家專區 2022/03/14

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俄羅斯入侵烏克蘭快兩星期，雙方上周初談判未有進展，令環球股市表現持續反覆，全球供應鏈亦受到衝擊。

普京原計劃以「閃電戰」方式拿下烏克蘭，其如意算盤未能打響，便被西方實施嚴厲制裁，使該國金融和經濟都面臨巨

...

撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監

欄名 : 環球財經

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