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中概美股東 要錢不要貨

名家專區 2022/03/14

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俄烏戰事拉鋸進入第三周，美國與盟友制裁俄羅斯行動不斷升級，引發國際油價及商品價格全綫急升。環球資金避險情緒升温，上周重創環球股市之際，美國證監會此時再拋出震撼彈，正式展開中概股由美股退市程序，令港股雪

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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