中概美股東 要錢不要貨 名家專區 2022/03/14 分享： 俄烏戰事拉鋸進入第三周，美國與盟友制裁俄羅斯行動不斷升級，引發國際油價及商品價格全綫急升。環球資金避險情緒升温，上周重創環球股市之際，美國證監會此時再拋出震撼彈，正式展開中概股由美股退市程序，令港股雪 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 中概美退市 沽壓未見底 2022/03/12 中概美退市 沽壓未見底 透視中港美 - 中海油回吐 低吸有着數 2022/03/11 中海油回吐 低吸有着數 透視中港美 - 禁俄石油進口 美衰退風險增 2022/03/10 禁俄石油進口 美衰退風險增 透視中港美 - 統一盈利急降 凸顯通脹衝擊 2022/03/09 統一盈利急降 凸顯通脹衝擊 透視中港美 - 戰事風波惡 慎選避險股 2022/03/08 戰事風波惡 慎選避險股 中國概念股 俄羅斯 美國 證監會 石油 通脹 騰訊控股（00700） 小米集團－W（01810） 美團－W（03690） 京東集團—SW（09618）