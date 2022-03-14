【大市展望】交銀國際洪灝：恒指現已進入底部區域！

俄烏局勢未見曙光，加上5家中概股被美國列入「預定摘牌名單」，引發恒指在上周進一步下挫，一度跌至低位20079，最終險守20000大關，上周五收報20553點。

交銀國際董事總經理、研究部主管及首席中國策略師洪灝在接受本刊專訪時表示，恒指在跌穿2020年低位21139點後，已經進入估值便宜的底部區域，投資者可以分段吸納。

22000點以下已經進入恒指底部區域，恒指22000以下都非常平，但幾時反彈就唔知，都要視乎俄羅斯烏克蘭問題幾時解決。

他續指，不過，要提醒大家，進入底部區域後，大市會好動盪，恒指跌穿20000點，甚至創近幾年的新低位都不出奇，如果想撈底，要有心理準備，底部區域的震盪波幅會好高。」

洪灝亦繼續看好屬於價值板塊的能源、大宗商品及石油，並相信，每次石油價格大幅飆升，美國將迎來經濟衰退。

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兩會剛在上月閉幕，市場關注中央今年所訂立的經濟目標，今年經濟增長目標定於5.5%左右，城鎮新增就業1,100萬人以上，城鎮調查失業率全年控制在5.5%以內；居民消費價格漲幅3%，並繼續做好「六穩」、「六保」工作。

洪灝指出，增長目標位於之前共識預測的上限，也遠超了國際貨幣基金組織不到5%的預期。

他表示，鑑於財政措施比較有力，相信貨幣和信貸增長將不太可能如共識所望那般強勁.......

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