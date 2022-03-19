  • 25°C
香港時間 : 2022319日 (週六) 14:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兩會解讀】政策吹暖風 內房大反彈 見底有路綫？（第二版）

研究報告 13:41 2022/03/19

分享：

三月初中國舉行兩會並公布2022年政府工作報告，提出全年GDP增長5.5%的目標，加上「積極的財政政策要提高成效，提高財政政策、可持續性」，市場憧憬中央會出台更多寬鬆幣策及刺激性財策。除了支持基建、消費等重點領域，如何讓房地產商化解危機，遏止樓市下行，不讓內房對經濟「拖後腿」，也是中央工作之重。目前有大行估計，內房銷售表現的拐點會於年中出現，留意相關機遇。

野村看好中央針對內房的政策立場變得稍為友善，預期在中央定調後的一個月，會有更多地方政府，包括一些二綫城市，會微調其樓市政策，例如下調首期比例、放寬按揭額度、調整按揭利率及放寬購房限制等。

3月5日中國銀保監會及中國人民銀行發布了《關於加強新市民金融服務工作的通知》，銀保監主席郭樹清指出，「新市民」剛到城市不久，在買樓、創業、孩子上學、老人養老等問題上遇到不少困難，新政「針對這類問題提供解決方案」。摩根大通認為，銀保監會支援新市民的措施較工作報告的言論更值得思考。該行相信，《通知》要求商業銀行滿足新市民合理購房信貸需求，意味地方政府針對非本地人的購房條件及首置比例限制可望放寬。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

專訪中外名家 洪灝+許長泰 談戰局及加息部署【下一頁

欲觀看全文請成為付費會員：

★☆★《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》現已登場，訂戶可立即按此登入閱覽【第三冊】！早前登場的《本地熱門收息股》第一及第二冊，訂戶可按此登入閱覽【第一冊】【第二冊】。★☆★

★★★未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

精準策略師 加息在即+戰局難料 港股分段入場
2022/03/14
精準策略師 加息在即+戰局難料 港股分段入場
從兩會房策定調 捉內房反彈訊號
2022/03/14
從兩會房策定調 捉內房反彈訊號
散戶非芒格 要量力而為
2022/03/14
散戶非芒格 要量力而為

你可能感興趣

精準策略師 加息在即+戰局難料 港股分段入場
00:01 2022/03/14
精準策略師 加息在即+戰局難料 港股分段入場
從兩會房策定調 捉內房反彈訊號
00:01 2022/03/14
從兩會房策定調 捉內房反彈訊號
散戶非芒格 要量力而為
00:01 2022/03/14
散戶非芒格 要量力而為

最新專欄文章

【阿爺出招】中概股真脫險了？ 摩根大通：未必（第二版）
今日
【阿爺出招】中概股真脫險了？ 摩根大通：未必（第二版）
【加息不止】息口上升周期　要加息10次？
今日
【加息不止】息口上升周期　要加息10次？
【老牌藍籌】長和系一門4傑　邊隻最好買（第五版）
今日
【老牌藍籌】長和系一門4傑　邊隻最好買（第五版）
【加息期揭幕】非常加息年代 一步一驚心（11家大行分析檢閱）
2022/03/18
【加息期揭幕】非常加息年代 一步一驚心（11家大行分析檢閱）
【復仇板塊】啤酒股有氣有力上（附股票推介）（第二版）
2022/03/17
【復仇板塊】啤酒股有氣有力上（附股票推介）（第二版）
宏觀分析 市場動向 大行報告 港股 國企內房股 民企內房股 人大政協兩會 樓價 見底 財政政策

上一篇文章

【阿爺出招】中概股真脫險了？ 摩根大通：未必（第二版）

下一篇文章

【聯局加息】加息周期打開 下次或加息半厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版