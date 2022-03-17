【兩會解讀】政策吹暖風 內房大反彈 見底有路綫?（第二版）

三月初中國舉行兩會並公布2022年政府工作報告，提出全年GDP增長5.5%的目標，加上「積極的財政政策要提高成效，提高財政政策、可持續性」，市場憧憬中央會出台更多寬鬆幣策及刺激性財策。除了支持基建、消費等重點領域，如何讓房地產商化解危機，遏止樓市下行，不讓內房對經濟「拖後腿」，也是中央工作之重。目前有大行估計，內房銷售表現的拐點會於年中出現，留意相關機遇。

野村看好中央針對內房的政策立場變得稍為友善，預期在中央定調後的一個月，會有更多地方政府，包括一些二綫城市，會微調其樓市政策，例如下調首期比例、放寬按揭額度、調整按揭利率及放寬購房限制等。

3月5日中國銀保監會及中國人民銀行發布了《關於加強新市民金融服務工作的通知》，銀保監主席郭樹清指出，「新市民」剛到城市不久，在買樓、創業、孩子上學、老人養老等問題上遇到不少困難，新政「針對這類問題提供解決方案」。摩根大通認為，銀保監會支援新市民的措施較工作報告的言論更值得思考。該行相信，《通知》要求商業銀行滿足新市民合理購房信貸需求，意味地方政府針對非本地人的購房條件及首置比例限制可望放寬。

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