【高息抗跌藍籌】長和系輪流公布業績 長建3個原因較值博（第三版）

今天，雖然恒指大跌近5%或1,022點，但是長和系股份普遍表現出較強的抗跌力。長和 （00001） 收市報54.3元，未有受惠出售UK Power Networks（下稱「UKPN」）的港燈 （02638） 收報7.79元，兩者均僅跌約0.5%。

至於直接受惠出售UKPN憧憬的電能 （00006） 、長江基建 （01038） （下稱「長建」）及長實 （01113） ，今天收市分別為升約0.7%至51.95元、升約0.8%至52.5元及升約0.6%至51.9元......

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【第二版刊於14：55】

承本文第一版所言，由「牌面」看，若UK Power Networks（下稱「UKPN」）成功出售，最受惠為長江基建 （01038） （下稱「長建」）。由本文第一版發布後，至第二版截稿前止，未有新的券商給予長建的目標價，即是平均目標價仍是56.3元。

至於持有長建約75.7%權益的長和 （00001） ，還有同樣持有UK Power Networks（下稱「UKPN」）權益的電能 （00006） 及長實 （01113） ，一眾券商所給予的平均目標價分別為......

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【第一版刊於11：51】

藍籌業績進入高峰期，而系內大部分股份預測股息率接近5厘或以上的長和系，除了和電香港 （00215） 、置富產業 （00778） 及和黃醫藥 （00013） 已先後在2月底、3月初公布去年全年業績之外，系內餘下股份將於本周公布去年業績（點擊圖片放大）。除了業績復甦憧憬、估值吸引，本月初系內股份聯合公布可能出售英國配電業務資產，令長江基建 （01038） 成為系內短期最值博股份。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

專訪中外名家 洪灝+許長泰 談戰局及加息部署【下一頁】

本月4日晚，長江基建（下稱「長建」）聯同長和 （00001） 、長實 （01113） 及電能 （00006） 聯合發布公告，確認接獲有關表示可能購入該等公司在UK Power Networks（下稱「UKPN」）的部分或全部權益的意向，並未就該意向作出充分評估。惟該公告亦指，目前無法確定會否達成任何協議，亦無法確定會否有進一步進展。

長建在出售UKPN的受惠程度分析，詳見：【下一頁】

長建近期股價逆市向上，創52周新高，正由於長建與電能各佔UKPN的40%權益，餘下20%由長實持有，而長建又同時持有電能近36%權益，若UKPN成功出售，按受惠程度排名......

長江基建深入估值分析，詳見：【下一頁】

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