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茂波PLAN 要等疫後見真章

名家專區 2022/03/14

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上月出籠的新一份財政預算案，當中進一步放寬逾千萬元物業的按保成數，為有如死水的二手樓市，從而締造入市時機，至於能否重蹈2019年推出的「林鄭PLAN」覆轍，促使二手交投借勢反彈？

逾千萬元中價樓 較受追

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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