茂波PLAN 要等疫後見真章 名家專區 2022/03/14 分享： 上月出籠的新一份財政預算案，當中進一步放寬逾千萬元物業的按保成數，為有如死水的二手樓市，從而締造入市時機，至於能否重蹈2019年推出的「林鄭PLAN」覆轍，促使二手交投借勢反彈？ 逾千萬元中價樓 較受追 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 投資風向標——酒店改裝變「共居」 2022/03/11 投資風向標——酒店改裝變「共居」 專家樓論 - 疫情衝擊樓市 辣招稅適時探討鬆綁空間 2022/03/10 疫情衝擊樓市 辣招稅適時探討鬆綁空間 專家樓論 - 未來5年幾多私樓落成 有何玄機？ 2022/03/10 未來5年幾多私樓落成 有何玄機？ 專家樓論 - 4年樓價波幅小 賺蝕一綫間 2022/03/09 4年樓價波幅小 賺蝕一綫間 專家樓論 - 3次調查 愈睇愈淡 2022/03/08 3次調查 愈睇愈淡 疫情 樓價 物業 放盤 地產 加息 限聚令 財政預算案 全民檢測 銀行