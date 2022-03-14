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中聯辦直接出手 保證京援港抗疫見效

名家專區 2022/03/14

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中聯辦終於直接出手了。香港抗疫甩漏多，中聯辦昨日首次表示，已先後派出兩支抗疫小分隊「直插一綫」，推動中央援港抗疫項目和舉措，落地見效！

派兩隊人馬 督促港府辦好事

接近中方消息人士表示，港府在抗疫方面多個

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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