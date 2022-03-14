中聯辦直接出手 保證京援港抗疫見效 名家專區 2022/03/14 分享： 中聯辦終於直接出手了。香港抗疫甩漏多，中聯辦昨日首次表示，已先後派出兩支抗疫小分隊「直插一綫」，推動中央援港抗疫項目和舉措，落地見效！ 派兩隊人馬 督促港府辦好事 接近中方消息人士表示，港府在抗疫方面多個 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 4月底疫情受控 5月8順利選特首？ 2022/03/11 4月底疫情受控 5月8順利選特首？ 有政戲 - 何時全民強檢？ 林鄭口風藏玄機 2022/03/10 何時全民強檢？ 林鄭口風藏玄機 有政戲 - 暫緩追租3讓步 冀業主租客傾掂減租 2022/03/09 暫緩追租3讓步 冀業主租客傾掂減租 有政戲 - 韓正緊貼港疫情 為何沒提全民強檢？ 2022/03/08 韓正緊貼港疫情 為何沒提全民強檢？ 有政戲 - 解讀韓正講話 未來特首有必答題 2022/03/07 解讀韓正講話 未來特首有必答題 政治 中聯辦 疫情 香港 林鄭月娥 劉兆佳