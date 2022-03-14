【拆解大戶持倉】阿里ADS盤前試穿80港元關 美資股東急沽未停步（第二版）

港股今早低開後跌幅急擴大，恒指早段最多瀉近700點，二萬點大關明顯失守。受美股退市威脅迫近衝近，阿里巴巴 （09988） 及京東 （09618） 為首美股第一上市中概股，今早繼續全綫下瀉，續為拉低港股跌底元兇，跌勢並向其他藍籌科技股急擴散。

細看上周五阿里、京東大跌市下，美資股東在港持倉急減，以及美股ADS跌市成交激增情況來看，幾可肯定美資股東大手沽貨，不太可能在短期內停步。若京東等已公布全年業績的龍頭中概股，稍後相繼納入美國證監會（SEC）的潛在退市名單，美資沽壓可能進一步加劇。即使股價再跌後有超賣反彈，相信暫仍難脫反覆尋底格局。

美股回港上市大型中概股中，今日續以京東洗倉式下跌最慘烈，午後低見177.6元。京東收報180元，大跌近15%；阿里則最多瀉逾11%，低見80.25元，收報80.9元，仍跌11%，兩股同創續創來港上市新低。阿里、京東美股ADS盤前交易繼續尋底，阿里低開80.5美元，折合約78.7港元，較本港收市再跌近3%。

另小鵬汽車 （09868） 、理想汽車 （02015） 及嗶哩嗶哩 （09626） 最多同瀉逾兩成，洗倉沽盤浪接浪。

美團 （03690） 美股ADS交投雖不活躍，科技股同業全綫下瀉拖累下，股價亦挫逾16%，收報112.6元；騰訊 （00700） 收市亦跌近一成，報331.8元。

中概股洗倉壓力源源不絶，上周五大跌市中美資持倉驟解本已有迹可尋。中央結算中介持倉紀錄顯示，阿里美股ADS指定存管高花旗上周五單一持倉減約1,600萬股，涉資約14.5億元；京東美股ADS存管商德銀同日減倉約400萬股，涉資約8.5億元。連同網易及小鵬ADS存管商......

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