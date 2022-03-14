【港交所股價】港交所獨家受惠中概股美退市潮 撈底有勝算?（第二版）

美股上市中概股在退市威脅下全綫連日急瀉，唯一受惠股港交所（00388）上周五逆市倒升近3%後，今早再隨大市回落逾2%。投資者最關注的莫過於，港交所預期受惠中概股加快回歸港股上市，股價是否有機築底反彈? 若部署撈底，又可於什麼價位出手?

龍頭中概股跌勢深不見底，大跌後預計底位橫行一段時間，港交所未受惠中概股爭相回歸，先受累於急跌後成交預期更趨沉寂。但港交所中長綫受惠中概股回歸大潮無懸念，趁進一步回吐低吸值博率仍高。或可考慮待港交所再跌近上周低位時分注買入，若進一步跌近近以黃金比率及周綫圖量度的重要支持位，加注作中長綫吸納。

港交所今早以345.6元輕微低開後，跌市隨大市反覆擴大，收報333.4元，跌近4%。港交所上周三跌至314元，見20個月低位後，股價有短綫築底反彈之勢，連日反彈至周五收報346.6元。博反彈可考慮近314元首注買入。

另按黃金比率量度，港交所由2020年3月疫情高峰時低位約220元，急升至2021年3月紀錄高位約587元的大升市，回落0.618的重要支持位約在351元，上周已明顯跌穿，一直未能重返其上；量度跌幅現下移至回落0.764水平，即以約295元為下一支持，與300元關形成主要支持區。

以另一技術指標250天綫周綫圖量度，港交所主要支持位同落在約295元水平， 剛好與黃金比率回落0.764水平重疊。貼近此水平第二注撈底加添一層勝算。

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