【美元強勢】日圓失避險能力？惠譽揭最佳撈底時間表（第二版）

黃金、美債、日圓，向來被視為是「避險三寶」，然而環球股市暴跌下，日圓並未能發揮抗跌走強的避險特性，兌美元更創下5年新低。多家大行名家均睇淡日圓今年表現，然而惠譽早前已預計出日圓見底反彈時間，投資者正好調配倉位對沖大市風險。

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日圓今年跌勢未完

日圓近半年走勢持續疲弱，美元兌日圓今早見117.88創下逾5年新高。多家大行分析指出日圓低走的原因是基於政策分歧和大宗商品價格飆升，多名策略師表示，日圓走軟仍將持續很長一段時間，至少在今年將維持。事實上，截至1月，日本連續6個月出現貿易逆差，貿易逆差攀升至2.2萬億日元（187億美元）的8年高位。

三菱日聯首席外匯策略師上野大松表示，由於烏克蘭戰事影響日本必需進口的大宗商品價格，日本正面臨著與風險情緒無關的美元需求增加的局面。他估計，美元兌日圓匯率可能在未來幾個月升至118.66日元兌1美元。這將與2016年12月創下的低點持平。

大和資深匯市策略師Yukio Ishizuki表示，估計對俄羅斯的制裁難以放鬆，大宗商品價格可能保持高位，這讓日圓在不斷膨脹的貿易逆差中受壓。

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