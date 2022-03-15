美股料高低起伏不斷 對沖中概股尋機遇

華爾街上周悲慘情緒飛散，美股三大指數跌跌不休，令不少投資者叫苦連天。對於未知的地緣政治事件，筆者力勸投資者靜待消息，不要受市場噪音影響而輕舉妄動。基於「俄烏事件」前景未明，本周美股走勢仍然困難重重。

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回顧美股上周表現，道瓊斯指數跌近2%，連跌5個星期；納斯達克指數及標準普爾500指數分別跌3.5%及2.9%，兩者同樣連跌兩個星期。俄烏事件引起的地緣政治因素預計短期內將支撐大宗商品價格在高位震盪，若兩國仍未找出解決問題的良方，大宗商品價格勢必持續性上升，而美股則會大玩過山車。

無可否認的是，俄烏僵持不下的局面一來令部份產業的活動及原材料供應趨向緊張，二來企業暫時撤出俄羅斯

令生意受損，減少一個收入來源。當中涉及的行業廣泛，包括迪士尼（美：DIS）、高盛（美：GS）、漢堡王（美：BKW）、麥當勞（美：MCD）、星巴克（美：SBUX）等。

除了俄烏事件，中概股表現慘澹，亦有份拖累了整個大市的氣氛。美國證監會（SEC）於3月8日宣佈將5間中概股列入預訂除牌名單，消息殺市場一個措手不及。筆者認為，退市是中概股的後路，畢竟美國對中概股的態度堅決，要生存下去真的很難，尤其是細價中概股的審計方法難以通過SEC的一關。另外，蔚來汽車 （09866） （美：NIO）、理想汽車 （02015） （美：LI）等部份中概股已經回港第二上市，變相令在美國的股票已為「雞肋」。至於5間被SEC點名的中概股，若然未能提出具證據抗辯且獲接納，短時間內退市也是不爭的事實。

筆者預期，市場或需要約一星期的時間慢慢消化中概股引起的餘波，加上有地緣政治這一大計時炸彈，投資者情緒仍然不穩，大市表現難有起色。對此，投資者應審視手持股份的基本面，保持一定現金流，甚至考慮對無運行的中概股進行適當的對沖。

目前較為正面的市場消息大概是美國聯儲局不排除短期內放慢加息節奏。儲局將於本周舉行一連兩日議息會議，並將於本港時間周四凌晨公布議息結果。地緣政治風險持續發酵或拖累美國經濟增長前景，同時導致儲局在貨幣政策決策上更加謹慎。筆者看法與絕大部份市場人士一致，預期美國將以加息0.25厘展開本輪加息周期，較早前放風的0.5厘為低。這對股市來說，可說是苦中一點甜，起碼減少一個利淡因素。

另外，3月份的市場已經開始逐步反映第一季的業績預期，至4月中下旬市場將進入年報及第一季業績的密集披露期，市場往往有「春季躁動，四月決斷」的季節性特徵。在各間公司派發成績表後，市場普遍

調整對上市公司的盈利預測，故3、4月份是觀察全年高景氣行業的窗口。整體部署上，筆者建議仍以低估值藍籌為主線，建議關注軍工、科技龍頭及金融板塊。

作者：惠峰國際發展董事張玉峰

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