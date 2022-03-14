俄烏打仗 環球供應鏈跟着遭殃

俄烏衝突對商品市場的衝擊，最受關注的必數石油，惟較少人談及的氖（Neon）也值得關注，因為全球近70%的氖氣，來自烏克蘭，生產大受衝擊，供應如此集中，相當難搞。氖氣短缺後果嚴重，因氖是半導體製造的重要材料，環球供應鏈本已因芯片荒呆滯多時，氖荒勢帶來廣泛負面影響，這種工業原材料接下來或愈來愈多人談論。

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