俄烏打仗 環球供應鏈跟着遭殃 國際 20:45 2022/03/14 分享： 俄烏衝突對商品市場的衝擊，最受關注的必數石油，惟較少人談及的氖（Neon）也值得關注，因為全球近70%的氖氣，來自烏克蘭，生產大受衝擊，供應如此集中，相當難搞。氖氣短缺後果嚴重，因氖是半導體製造的重要材料，環球供應鏈本已因芯片荒呆滯多時，氖荒勢帶來廣泛負面影響，這種工業原材料接下來或愈來愈多人談論。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 能源大洗牌 美國笑到最後？ 今日 能源大洗牌 美國笑到最後？ 南韓政壇變天 外交路綫大轉彎 2022/03/10 南韓政壇變天 外交路綫大轉彎 美歐投鼠忌器 夠膽禁運俄油？ 2022/03/07 美歐投鼠忌器 夠膽禁運俄油？ 俄烏衝突 印度意外成輸家 2022/03/03 俄烏衝突 印度意外成輸家 俄資金通道被封 靠加密幣突圍？ 2022/03/02 俄資金通道被封 靠加密幣突圍？ 你可能感興趣 能源大洗牌 美國笑到最後？ 今日 13:57 能源大洗牌 美國笑到最後？ 南韓政壇變天 外交路綫大轉彎 22:36 2022/03/10 南韓政壇變天 外交路綫大轉彎 美歐投鼠忌器 夠膽禁運俄油？ 22:10 2022/03/07 美歐投鼠忌器 夠膽禁運俄油？ 最新專欄文章 能源大洗牌 美國笑到最後？ 今日 能源大洗牌 美國笑到最後？ 國金札記 - 能源供應大洗牌 美國能笑到最後？ 今日 能源供應大洗牌 美國能笑到最後？ 國金札記 - 尹錫悅掌舵南韓 外交路綫勢變天 2022/03/11 尹錫悅掌舵南韓 外交路綫勢變天 南韓政壇變天 外交路綫大轉彎 2022/03/10 南韓政壇變天 外交路綫大轉彎 國金札記 - 美英齊禁俄油 欠歐洲難入肉 2022/03/10 美英齊禁俄油 欠歐洲難入肉 經濟 全球化 戰爭 晶片 烏克蘭 Apple 美國 通脹