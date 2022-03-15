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舖市復甦無期  長情舖主沽貨離場

名家專區 11:00 2022/03/15

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疫情衝擊商舖市場，近日中細價舖成交中，不乏長情業主沽舖。由於持貨已一段時間，物業已大幅升值，不介意大幅減價吸客，成功沽貨。

...

欄名 : 樓市分析

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