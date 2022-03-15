舖市復甦無期 長情舖主沽貨離場 名家專區 11:00 2022/03/15 分享： 疫情衝擊商舖市場，近日中細價舖成交中，不乏長情業主沽舖。由於持貨已一段時間，物業已大幅升值，不介意大幅減價吸客，成功沽貨。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市分析 相關文章 中環德輔道中「文具佬」舖位9680萬易手 減價1成 2022/02/08 中環德輔道中「文具佬」舖位9680萬易手 減價1成 2月舖位僅92宗成交 創逾一年新低 2022/03/04 2月舖位僅92宗成交 創逾一年新低 你可能感興趣 中環德輔道中「文具佬」舖位9680萬易手 減價1成 18:49 2022/02/08 中環德輔道中「文具佬」舖位9680萬易手 減價1成 2月舖位僅92宗成交 創逾一年新低 10:59 2022/03/04 2月舖位僅92宗成交 創逾一年新低 最新專欄文章 疫情拖累 工廈交投降溫短期難「翻身」 2022/03/08 疫情拖累 工廈交投降溫短期難「翻身」 疫情拖累樓市 二手蝕讓個案增 2022/02/22 疫情拖累樓市 二手蝕讓個案增 渣打一姐疫市買樓的啟示 2022/02/21 渣打一姐疫市買樓的啟示 躍動港島南推動 鴨脷洲迎來第二波蛻變 2022/02/17 躍動港島南推動 鴨脷洲迎來第二波蛻變 疫情嚴峻首季工商舖難有喜色 2022/02/16 疫情嚴峻首季工商舖難有喜色 疫情 商舖 放盤 九龍城 土瓜灣 天后