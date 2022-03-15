中概回歸大潮 港交所吼低吸 名家專區 2022/03/15 分享： 美國證監會上周出招將5隻中概股列入潛在除牌名單，一石激起千重浪。港股上市大型中概股沽盤洶湧而至，美資割席風險更有向整體科技股板塊擴散之勢，拖累恒指昨再瀉逾千點，明顯失守二萬關見6年低。 中概科技股大型沽 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 中概美股東 要錢不要貨 2022/03/14 中概美股東 要錢不要貨 透視中港美 - 中概美退市 沽壓未見底 2022/03/12 中概美退市 沽壓未見底 透視中港美 - 中海油回吐 低吸有着數 2022/03/11 中海油回吐 低吸有着數 透視中港美 - 禁俄石油進口 美衰退風險增 2022/03/10 禁俄石油進口 美衰退風險增 透視中港美 - 統一盈利急降 凸顯通脹衝擊 2022/03/09 統一盈利急降 凸顯通脹衝擊 港股 美股 金融 IPO 香港交易所（00388） 中國平安（02318） 蔚來－SW（09866） 證監會 股票 板塊