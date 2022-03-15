中概回歸大潮 港交所吼低吸

美國證監會上周出招將5隻中概股列入潛在除牌名單，一石激起千重浪。港股上市大型中概股沽盤洶湧而至，美資割席風險更有向整體科技股板塊擴散之勢，拖累恒指昨再瀉逾千點，明顯失守二萬關見6年低。

中概科技股大型沽

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