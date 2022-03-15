恒指大插水 目標18300 名家專區 2022/03/15 分享： 港股續插水，基本無水花。在中概科網股恐慌拋售下，恒指昨急跌1,022點或4.9%，收報19531點；國指急跌505點或7.1%，收報6555點；全日大市總成交額2,230億元。 技術分析：恒指小雙底不成 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林瑞芬 欄名 : 股海導航 最新專欄文章 恒指恐未跌完 失守十年升軌 2022/03/12 恒指恐未跌完 失守十年升軌 金風快反彈 RSI底背馳 2022/03/11 金風快反彈 RSI底背馳 信義光能整固 策略只宜低吸 2022/03/10 信義光能整固 策略只宜低吸 中信國電低吸 營造上升通道 2022/03/09 中信國電低吸 營造上升通道 恒指似倒水 忌失二萬一 2022/03/08 恒指似倒水 忌失二萬一 恒生指數 恒生中國企業指數 上證Ａ股指數 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 京東集團—SW（09618） 新經濟 股票 歐元 美元