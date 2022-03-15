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恒指大插水 目標18300

名家專區 2022/03/15

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港股續插水，基本無水花。在中概科網股恐慌拋售下，恒指昨急跌1,022點或4.9%，收報19531點；國指急跌505點或7.1%，收報6555點；全日大市總成交額2,230億元。

技術分析：恒指小雙底不成

...

撰文 : 林瑞芬

欄名 : 股海導航

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