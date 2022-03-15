越秀11厘息 防守性一流 名家專區 2022/03/15 分享： 港股昨日大地震，國企指數跌505點或7.1%，收報6555點，但如筆者指出短、中、長綫持續超賣，隨時出現反彈。至於大市弱勢下，高息防守股吸引力大，越秀地產（00123）今年盈利恢復增長下，息率有望接近 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【二萬淪陷】港股震散見68月低位 恒指且戰且退19600（第四版） 2022/03/14 【二萬淪陷】港股震散見68月低位 恒指且戰且退19600（第四版） 中字股實力談 - 短中綫超賣 國指勢反彈 2022/03/12 短中綫超賣 國指勢反彈 中字股實力談 - 【跌市博奕】港股欲借A股收復失地（第五版） 2022/03/11 【跌市博奕】港股欲借A股收復失地（第五版） 中字股實力談 - 華虹可撈貨 季績料飈升 2022/03/11 華虹可撈貨 季績料飈升 中字股實力談 - 【反彈睇位】恒指反彈大縮 望住裂口213（第四版） 2022/03/10 【反彈睇位】恒指反彈大縮 望住裂口213（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 越秀地產（00123） 金融服務 大灣區 人民幣 銀行