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越秀11厘息 防守性一流

名家專區 2022/03/15

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港股昨日大地震，國企指數跌505點或7.1%，收報6555點，但如筆者指出短、中、長綫持續超賣，隨時出現反彈。至於大市弱勢下，高息防守股吸引力大，越秀地產（00123）今年盈利恢復增長下，息率有望接近

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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