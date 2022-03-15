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【行業點評】瑞士寶盛鄧啟志：物管日後增長明顯放慢

財金猛人追蹤 07:29 2022/03/15

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受到烏克蘭戰局未明、香港疫情未有好轉、深圳封城及美國證券交易委員會將5間中概股列入具退市風險的名單等多項因素影響下，港股昨日再創新低。

多個板塊錄得顯著跌幅，其中，內房及子行業物管在昨日的跌市當中，成為備受投資者拋售的板塊之一。

瑞士寶盛私人銀行中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志，在接受本刊專訪時表示，在住房不炒的大方向下，比較難出現全國性的樓市放鬆措施，現在只是邊際放鬆，房地產板塊向上空間有限。

至於子行業物管方面，鄧啟志指出，「物管的表現可能好過內房少少，但整體邏輯同內房差不多，母公司持續性受質疑，子公司的故事都很難講下去。」

他稱，物管公司以前增長主要有3個途徑，分別是母公司項目；行業內併購及第三方項目。

點擊下圖可查看主要物管股今年股價變幅

    點擊圖片放大
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鄧啟志指出，物管來自母公司項目日後增長會大幅減少，之後增長會視乎第三方及併購，而物管行業分散程度較內房更甚，日後靠整合......

想睇鄧啟志對內房板塊點評，可點擊下圖。

    點擊圖片放大

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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