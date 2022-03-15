A Mad Mad World 名家專區 2022/03/15 分享： 這是個癲到傻的世界，Jim Rogers--索羅斯的一度戰友--也如是說（圖一）。有幾癲？ Rogers argues that the current geopolitical crisis ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 大市恐再跌 北水難支撑 今日 大市恐再跌 北水難支撑 你可能感興趣 大市恐再跌 北水難支撑 今日 01:00 大市恐再跌 北水難支撑 最新專欄文章 選股情報 - 大市恐再跌 北水難支撑 今日 大市恐再跌 北水難支撑 選股情報 - 莫斯科金融戰 2022/03/11 莫斯科金融戰 選股情報 - 明德格物 2022/03/10 明德格物 選股情報 - 大唐新能源 上望4.4元 2022/03/10 大唐新能源 上望4.4元 選股情報 - 幾時疫去，買貨？ 2022/03/09 幾時疫去，買貨？ 俄羅斯 白宮 烏克蘭 制裁 波蘭 敘利亞 戰機 索羅斯 可持續發展