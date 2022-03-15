樓價跟股市腳軟？ 名家專區 2022/03/15 分享： 港股跌穿二萬大關，附表是美聯物業樓價指數與恒生指數做對比，當恒指大跌、持續跌，樓價跟着跌。股市下挫時間長及累計跌幅擴大，最終還是會影響樓市。 港股昨日低開低走，美股上周五倒跌，中概股續跌，港股昨早承接低 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 茂波PLAN 要等疫後見真章 2022/03/14 茂波PLAN 要等疫後見真章 專家樓論 - 投資風向標——酒店改裝變「共居」 2022/03/11 投資風向標——酒店改裝變「共居」 專家樓論 - 疫情衝擊樓市 辣招稅適時探討鬆綁空間 2022/03/10 疫情衝擊樓市 辣招稅適時探討鬆綁空間 專家樓論 - 未來5年幾多私樓落成 有何玄機？ 2022/03/10 未來5年幾多私樓落成 有何玄機？ 專家樓論 - 4年樓價波幅小 賺蝕一綫間 2022/03/09 4年樓價波幅小 賺蝕一綫間 港股 成交 美股 樓價 物業 恒生指數 美聯物業 見頂 估價 曾淵滄