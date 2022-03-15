  • 22°C
香港時間 : 2022315日 (週二) 02:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

樓價跟股市腳軟？

名家專區 2022/03/15

分享：

港股跌穿二萬大關，附表是美聯物業樓價指數與恒生指數做對比，當恒指大跌、持續跌，樓價跟着跌。股市下挫時間長及累計跌幅擴大，最終還是會影響樓市。

港股昨日低開低走，美股上周五倒跌，中概股續跌，港股昨早承接低

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

最新專欄文章

專家樓論 - 茂波PLAN 要等疫後見真章
2022/03/14
茂波PLAN 要等疫後見真章
專家樓論 - 投資風向標——酒店改裝變「共居」
2022/03/11
投資風向標——酒店改裝變「共居」
專家樓論 - 疫情衝擊樓市 辣招稅適時探討鬆綁空間
2022/03/10
疫情衝擊樓市 辣招稅適時探討鬆綁空間
專家樓論 - 未來5年幾多私樓落成 有何玄機？
2022/03/10
未來5年幾多私樓落成 有何玄機？
專家樓論 - 4年樓價波幅小 賺蝕一綫間
2022/03/09
4年樓價波幅小 賺蝕一綫間
港股 成交 美股 樓價 物業 恒生指數 美聯物業 見頂 估價 曾淵滄

上一篇文章

港股地震

下一篇文章

A Mad Mad World
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版