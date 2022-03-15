港股跌穿二萬大關，附表是美聯物業樓價指數與恒生指數做對比，當恒指大跌、持續跌，樓價跟着跌。股市下挫時間長及累計跌幅擴大，最終還是會影響樓市。

港股昨日低開低走，美股上周五倒跌，中概股續跌，港股昨早承接低

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