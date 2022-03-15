深圳封城夠義氣有怨氣 港宜3反思

香港考慮有限度禁足的強制檢測，只聞樓梯響，至今未有落實時間表，鄰居深圳卻在無預警下，果斷封城7天做強檢。這當中有3個問題值得關注。

1、為何深圳可以，香港卻不可以？特首林鄭月娥以及正在深圳隔離的全國人大

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