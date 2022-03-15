  • 22°C
香港時間 : 2022315日 (週二) 02:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

深圳封城夠義氣有怨氣 港宜3反思

名家專區 2022/03/15

分享：

香港考慮有限度禁足的強制檢測，只聞樓梯響，至今未有落實時間表，鄰居深圳卻在無預警下，果斷封城7天做強檢。這當中有3個問題值得關注。

1、為何深圳可以，香港卻不可以？特首林鄭月娥以及正在深圳隔離的全國人大

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 中聯辦直接出手 保證京援港抗疫見效
2022/03/14
中聯辦直接出手 保證京援港抗疫見效
有政戲 - 4月底疫情受控 5月8順利選特首？
2022/03/11
4月底疫情受控 5月8順利選特首？
有政戲 - 何時全民強檢？ 林鄭口風藏玄機
2022/03/10
何時全民強檢？ 林鄭口風藏玄機
有政戲 - 暫緩追租3讓步 冀業主租客傾掂減租
2022/03/09
暫緩追租3讓步 冀業主租客傾掂減租
有政戲 - 韓正緊貼港疫情 為何沒提全民強檢？
2022/03/08
韓正緊貼港疫情 為何沒提全民強檢？
疫情 政治 金融 林鄭月娥 深圳 黃金 人大常委 的士 劉兆佳 吉林省

上一篇文章

深強檢雷厲風行 港借鑑莫負支援

下一篇文章

俄烏戰火 環球供應鏈遭殃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版