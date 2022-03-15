深圳封城夠義氣有怨氣 港宜3反思 名家專區 2022/03/15 分享： 香港考慮有限度禁足的強制檢測，只聞樓梯響，至今未有落實時間表，鄰居深圳卻在無預警下，果斷封城7天做強檢。這當中有3個問題值得關注。 1、為何深圳可以，香港卻不可以？特首林鄭月娥以及正在深圳隔離的全國人大 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 中聯辦直接出手 保證京援港抗疫見效 2022/03/14 中聯辦直接出手 保證京援港抗疫見效 有政戲 - 4月底疫情受控 5月8順利選特首？ 2022/03/11 4月底疫情受控 5月8順利選特首？ 有政戲 - 何時全民強檢？ 林鄭口風藏玄機 2022/03/10 何時全民強檢？ 林鄭口風藏玄機 有政戲 - 暫緩追租3讓步 冀業主租客傾掂減租 2022/03/09 暫緩追租3讓步 冀業主租客傾掂減租 有政戲 - 韓正緊貼港疫情 為何沒提全民強檢？ 2022/03/08 韓正緊貼港疫情 為何沒提全民強檢？ 疫情 政治 金融 林鄭月娥 深圳 黃金 人大常委 的士 劉兆佳 吉林省