【港股策略】中概股退市憂慮累港股 靜待增長政策出台支持

美國證監會（SEC）逼令未符審核監察規定的中概股退市，中概股退市的慮憂拖累在美上市的中概股ADR急挫，連帶港股科技股亦下滑。加上本地疫情升温，拖累恒指終失守2萬大關。

對於港股的前景，大行中金認為，港股市場估值已降至多年低點，加上更多穩增長政策有望出台，因而認為在當前水平進一步大幅悲觀可能也沒有必要。

美國證監會日前發布指，依據《外國公司問責法》認定了5家在美上市公司為有退市風險的「被識別主體」。這5家公司分別是百勝中國 （09987） （美：YUMC.US）、百濟神州 （06160） （美：BGNE）、再鼎醫藥 （09688） （美：ZLAB）、和黃醫藥 （00013） （美：HCM）和盛美半導體（美：ACMR）。消息令中概股連環急瀉。

中金：「被逼退市」名單流程符預期

對於今次事件，中金認為，考慮到指導準則已經於去年11月發佈，料這一舉措本身是「規定動作」，完全符合流程甚至預期，而且被列入名單的企業也未必一定面臨退市的結果。

不過，由於目前市場情緒已較為脆弱，此舉導致美國中概股和香港增長板塊全綫大幅下挫。該行又認為市場這一反應從情緒上可以理解，但可能也有些反應過籠。首先，未在美國上市的港股公司也同樣大幅下跌。其次，《外國公司問責法》並不是一項新的法案，早在2020年12月就已經生效，最終細則也已在2021年12月發佈。第三，被列入暫定名單並不意味著一定會退市。根據SEC最新規則，如果境外發行人連續三年不滿足美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）對會計師事務所的檢查要求才會啟動退市程式。

這意味著退市風險最早可能將在披露2023年年報的時候出現（約在2024年4月）。另外，中國方面正與美國在監管層面進行合作。差的情形下，即便無法達成一致最終導致退市風險，香港市場可能會成為中概股公司上市的另一選擇。在這一情形下，中金認為香港作為中國新經濟投資橋頭堡的地位有望得到進一步鞏固。

▼ 點擊圖片放大

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》現已登場，訂戶可立即按此登入閱覽【第三冊】！而《本地熱門收息股》，訂戶可按此登入閱覽【第一冊】或【第二冊】直接瀏覽。

欲觀看全文請成為付費會員：

★★★未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...