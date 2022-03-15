公路股靠高息保持強勢！

傳播力極高的「奧仔」開始在內地擴散，深圳帶頭「封城」一周，期間民眾要進行三次核酸驗，以便查出中招者從而及早壓制疫情。深圳近日的本地個案每日頂多只是一百宗，內地各省市個別達一千多宗，但由於見到香港的教訓

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