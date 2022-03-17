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【阿里升幅破紀錄】阿里兩日飆升逾四成半 重越百元關再挾上?（第二版）（附過去3次反彈量度升幅圖）

名家專區 09:36 2022/03/17

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中概科技股連日暴瀉後，今日股價愈升愈有，午後在國務院重申與中美監管機構就中概股審計監察爭議保持溝通，並放言任何重大影響資本市場舉措均需先諮詢金融主管機構後，中概科技股股價升幅急擴大。當中阿里巴巴（09988）昨報復式急爆升27%後，今早開市再飆近一成半，延續破紀錄反彈升勢。

阿里股價去年底以來迭創上市新低，股價已入「無圖之境」，似難言跌至什麼水平有重大支持。若以阿里2020年10月底由逾300元上市高位起，持續已一年半的大跌浪量度下降道通，底部現低至約73元，圖表可視為「鐵底」。惟中美過去近十年一直就中概股審計監察問題爭持不下，現即使繼續溝通，達成協議令中概股免於退市的機會，仍不容過份樂觀。

阿里今早裂口高開近15%，開報104元，兩個交易日間勁升46%。阿里連日急彈，相信部份股價大升觸發空倉急回補有關。阿里本周一、二連嬻兩日同錄逾20億元沽空成交，為近期最高水平，惟昨日大升市進一步增至近27億元，好淡力短綫料持續。

阿里巴巴去年12月初至1月底，先後3次試穿前「鐵底」110元，均由低位反彈一成半至兩成半。以阿里昨日低位71元，相對午後高位91.05元計，最高升幅已達28%，注視短綫反彈是否接近到位。

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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