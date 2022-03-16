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【阿里升幅破紀錄】阿里報復式反彈27%破紀錄 挾淡後望再上?（第二版）（附過去3次反彈量度升幅圖）

名家專區 16:27 2022/03/16

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中概科技股連日暴瀉後，今日股價愈升愈有，午後在國務院重申與中美監管機構就中概股審計監察爭議保持溝通後，中概科技股股價升幅急擴大。當中阿里巴巴（09988）報復式急升27%，為上市兩年多以來最大單日升幅。

阿里股價去年底以來迭創上市新低，股價已入「無圖之境」，似難言跌至什麼水平有重大支持。若以阿里2020年10月底由逾300元上市高位起，持續已一年半的大跌浪量度下降道通，底部現低至約73元，圖表可視為「鐵底」。過去近十年一直就中概股審計監察問題爭持不下，現即使繼續溝通，達成協議令中概股免於退市的機會仍不容過份樂觀。

阿里尾市高見91.05元，收報90.7元，急飆27%，為上市兩年多以來最大單日升幅。阿里昨連續3個交易日創來港上市新低，昨收報71.25元，3日間累瀉逾兩成半。阿里午後急彈，相信部份股價大升觸發空倉急回補有關。阿里過去兩日同錄逾20億元沽空成交，為近期最高水平。

阿里巴巴去年12月初至1月底，先後3次試穿前「鐵底」110元，均由低位反彈一成半至兩成半。以阿里昨日低位71元，相對午後高位91.05元計，最高升幅已達28%，注視短綫反彈是否接近到位。

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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