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【阿里股價反彈】阿里反攻「鐵底」暫企穩 短綫反彈料未完（第二版）（附過去3次反彈量度升幅圖）

名家專區 12:18 2022/03/16

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中概科技股連日暴瀉後，今早終跟圖美股外圍全綫反彈。當中阿里巴巴（09988）開市回升近半成，重上並企穩過去近一年半大型下降道通底部關鍵支持，短綫有望繼續反彈。

阿里股價去年底以來迭創上市新低，股價已入「無圖之境」，似難言跌至什麼水平有重大支持。若以阿里2020年10月底由逾300元上市高位起，持續已一年半的大跌浪量度下降道通，底部現低至約73元，圖表可視為「鐵底」。惟在美股退市風險迫近，以及俄烏戰爭令中資股地緣政治風險續受國際投資者關注下，對阿里即使短綫反彈強度及持久力仍不宜過份樂觀。

阿里今早以74.5元裂口高開近5%，中午收報75.5元，升近6%，明顯重越73元「鐵底」。阿里昨連續3個交易日創來港上市新低，昨收報71.25元，3日間累瀉逾兩成半。

阿里巴巴去年12月初至1月底，先後3次試穿前「鐵底」110元，均由低位反彈一成半至兩成半。以阿里昨日低位71元，相對今早高位76.35元計，最高升幅不足8%，短綫反彈升勢有望持續。

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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