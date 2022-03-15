【阿里連環破底】阿里尾市急插試穿「鐵底」 摩通料破美股8年前招股價（第二版）

俄烏戰事引發避險情緒升温，加上美證監列出迫令中概股美股退市名單，以及有傳騰訊 （00700） 因金融支付業務違規面對破紀錄罰款，中概科技股今早繼續全綫暴瀉。當中阿里巴巴 （09988） 一度再瀉近一成，初步觸及圖表上的主要支持位。

阿里股價去年底以來迭創上市新低，股價已入「無圖之境」，似難言跌至什麼水平有重大支持。若以阿里2020年10月底由逾300元上市高位起，持續已一年半的大跌浪量度下降道通，底部現低至約73元，可視為圖表上「鐵底」。

阿里今早以73.8元裂口低開後表現反覆，早段低見73.05元，貼近「鐵底」曾見支持反彈。阿里股價一度高見79.35元，低位彈近9%。惟阿里午後跌勢再告急，以近全日低位71.25元收市，大瀉12%，再創來港上市新低。

自上周四美證監列出首批5隻中概股潛在除牌名單後，阿里已由上周五至今早，已連續3個交易日連環破底，屢破來港上市兩年多以來招股價。

美資大行看得更淡，摩根大通昨日發表的最新報告，全面看淡中概科技股投資前景。當中阿里目標價由175元大幅下調至63元，一日之間下調幅度近六成半，投資評級由「增持」降為「減持」。相對阿里近8年前美股ADS（美：BABA）IPO招價股......

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