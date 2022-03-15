【契媽股】中概股暴跌 Cathie Wood趁機增持「巴菲特愛股」！

港股連日跌逾千點，其中中概股更是跌市重災區，獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood旗下Ark Investment 早於去年中已為旗艦ETF ARKK清倉沽，然而其餘ETF尚持有多隻中概股，其中一個ETF新近增持一家由「股神」巴菲特旗下任主要股東、中國電動車股龍頭——比亞迪 （01211） （美：BYDDY）。

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專訪中外名家 洪灝+許長泰 談戰局及加息部署【下一頁】

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