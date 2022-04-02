短期樓價仲有得跌? 名家專區 14:00 2022/04/02 分享： 新冠肺炎疫情困擾樓市超過2年，第五波疫情爆發至今約2個月，二手樓價走勢明顯轉弱，加上美國加息在即、股市大幅回落等不利因素影響，短期樓價回調將更明顯。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 藍籌屋苑呎價回調 試穿心理關口 2022/03/17 藍籌屋苑呎價回調 試穿心理關口 減價盤數量有何玄機？ 2022/03/23 減價盤數量有何玄機？ 茂波Plan 1個月變化 2022/03/25 茂波Plan 1個月變化 就快跌完？ 2022/03/30 就快跌完？ 市況未明 銀行估價趨向保守 2022/03/28 市況未明 銀行估價趨向保守 你可能感興趣 藍籌屋苑呎價回調 試穿心理關口 01:00 2022/03/17 藍籌屋苑呎價回調 試穿心理關口 減價盤數量有何玄機？ 01:00 2022/03/23 減價盤數量有何玄機？ 茂波Plan 1個月變化 01:00 2022/03/25 茂波Plan 1個月變化 最新專欄文章 專家樓論 - 住商工舖落成大潮 遠超過去5年 2022/04/01 住商工舖落成大潮 遠超過去5年 專家樓論 - 移入來的人 2022/03/31 移入來的人 專家樓論 - 就快跌完？ 2022/03/30 就快跌完？ 專家樓論 - 新盤復常路線圖 2022/03/29 新盤復常路線圖 專家樓論 - 新盤4．21總攻日 2022/03/29 新盤4．21總攻日 二手市場 一手市場 估價 拆息 成交 放盤 豪宅 加息 地產代理