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短期樓價仲有得跌?

名家專區 14:00 2022/04/02

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新冠肺炎疫情困擾樓市超過2年，第五波疫情爆發至今約2個月，二手樓價走勢明顯轉弱，加上美國加息在即、股市大幅回落等不利因素影響，短期樓價回調將更明顯。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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