【後疫情年代】普徠仕：兩大市場扭曲現象正在消退

面對烏克蘭局勢不穩、經濟刺激措施減少及通脹壓力等因素，原本極具挑戰的市場環境日趨複雜，普徠仕環球焦點增長股票策略投資組合經理David Eiswert認為，投資者專注於有潛力在未來數年實現更高經濟回報的公司，將有助投資者應對短期波動。

在新冠肺炎疫情爆發初期，各國央行為應對挑戰而採取寬鬆的貨幣政策，不過，因應疫情而生的兩大扭曲現象正在逐漸消退。

近年市場的兩大驅動力正在消失：新冠疫情和央行為支持經濟增長所提供的流動性。

他認為，隨着世界各地實行與新冠病毒共存的政策，各國央行收緊貨幣政策以應對通脹高企，疫情所致的扭曲現象或將於2022年和2023年逆轉，該行預計這些趨勢將推動消費者和市場行為的改變。

短期內通脹繼續高企

隨着俄烏衝突加劇，在短期內，相信通脹將繼續居高不下，長期而言，普徠仕認為，通脹水平將較最近數月低，但仍高於疫情前水平。在這種環境下，市場仍會錯誤定價。

點擊下圖可見美國通脹按年升幅及油價表現。

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投資者或將迎來極為不尋常的環境，即通脹下降、利率卻上升。這種情況有違常理，令市場費解，並可歸咎於聯儲局早前採取的極端措施。

此外，俄烏衝突帶來的人道主義問題令人擔憂，而能源價格飆升，亦會影響未來的能源政策和短期通脹。

環球經濟將重啓

不過，他認為這場衝突不會改變近期驅動市場的兩大扭曲現象正在逐漸消失的情況，聯儲局或將繼續收緊政策，隨着各地開始視新冠肺炎為風土病，該行認為世界各地的經濟將會重啓。

該行建議關注有望在未來數年改善經濟回報的公司，尤其是在聯儲局收緊流動性、利率開始上升的情況下，這些公司可能來自金融業；亦可能是受疫情嚴重打擊、但逐漸復甦的版塊，如航空、旅遊.........

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