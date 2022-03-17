【加息落實】壓通脹 又驚衰退 步步為營

美國聯儲局落實加息0.25厘，一如市場預期，首季加息之憂暫且緩解，但加息步伐卻未完，尤其俄烏事件對對通反映，在第二季才會浮現，往後的加息節奏還看美國經濟形勢分析。

經濟增長，通貨膨脹就會自然發生，但若果通貨膨脹速度過快，加上工資沒有提升，就可能出現惡性通貨膨脹。為了穩定經濟，中央銀行會控制通脹率，其中一個方法便是「加息」。

專訪中外名家 洪灝+許長泰 談戰局及加息部署【下一頁】

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信達證券指出:

美國的通脹水平至少要持續半年時間。供應鏈（供需缺口造成通脹）和勞動力市場（工資螺旋上升推高通脹）的修復需要時間。

如果能夠預知到美國的高通脹持續，以及美聯儲會加緊貨幣政策正常化，就能夠提前感知外部衝擊的風險。

另外，加息會導致借貸成本和風險溢價上升，從而全面收緊金融市場。

有時加息會引發對於增長放緩或衰退的擔憂。這些擔憂會被計入風險溢價，從而改變資產價格，使企業的投資和融資成本更高。較高的融資成本和較低的資產價格通常會激勵企業削減資本支出和運營支出預算，當企業的勞動力成本支出減少，家庭部門的工作收入便會減少而降低支出。

收緊貨幣政策，雖然可以在中短期內降低通貨膨脹，但代價是犧牲與投資和就業相關的長期利益。

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