【宏觀分析】美國加息與本土消費

美國聯儲局展開一連兩天議息會議，利率期貨市場預期加息機會高達100%，市場關注是次加息的幅度會否超出預期。信達證券就美國經濟作出了宏觀分析。

經濟增長，通貨膨脹就會自然發生，但若果通貨膨脹速度過快，加上工資沒有提升，就可能出現惡性通貨膨脹。為了穩定經濟，中央銀行會控制通脹率，其中一個方法便是「加息」。

專訪中外名家 洪灝+許長泰 談戰局及加息部署【下一頁】

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美國的經濟結溝

美國經濟以消費（70%）和投資（19%）為主導，消費中服務消費占據GDP的42%，耐用品和非耐用品消費占10%-20%，屬於進口國。消費水平和居民收入是預判美國經濟的重要切入點。

在疫情發生前，美國通貨膨脹率是逐年走低的，直到疫情後才反轉。2020年疫情爆發後：

（1）消費場景受到限制，導致商品消費尤其是耐用品，率先成為拉動美國GDP增長的主要動力。

（2）成屋交易市場繁榮，帶動了一批房地產後周期商品的需求。

（3）2021年隨著疫情修復，服務消費接棒商品消費，增速擴張。

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