  • 22°C
香港時間 : 2022316日 (週三) 08:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【宏觀分析】美國加息與本土消費

研究報告 08:18 2022/03/16

分享：

美國聯儲局展開一連兩天議息會議，利率期貨市場預期加息機會高達100%，市場關注是次加息的幅度會否超出預期。信達證券就美國經濟作出了宏觀分析。

經濟增長，通貨膨脹就會自然發生，但若果通貨膨脹速度過快，加上工資沒有提升，就可能出現惡性通貨膨脹。為了穩定經濟，中央銀行會控制通脹率，其中一個方法便是「加息」。

專訪中外名家 洪灝+許長泰 談戰局及加息部署【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

美國的經濟結溝

美國經濟以消費（70%）和投資（19%）為主導，消費中服務消費占據GDP的42%，耐用品和非耐用品消費占10%-20%，屬於進口國。消費水平和居民收入是預判美國經濟的重要切入點。

在疫情發生前，美國通貨膨脹率是逐年走低的，直到疫情後才反轉。2020年疫情爆發後：

（1）消費場景受到限制，導致商品消費尤其是耐用品，率先成為拉動美國GDP增長的主要動力。

（2）成屋交易市場繁榮，帶動了一批房地產後周期商品的需求。

（3）2021年隨著疫情修復，服務消費接棒商品消費，增速擴張。

★☆★《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》現已登場，訂戶可立即按此登入閱覽【第三冊】！早前登場的《本地熱門收息股》第一及第二冊，訂戶可按此登入閱覽【第一冊】【第二冊】

未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》及 2大周刊的電子版。★☆★

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

【阿里連環破底】阿里ADS盤前下試70港元關 摩通料破8年前招股價（第二版）
2022/03/15
【阿里連環破底】阿里ADS盤前下試70港元關 摩通料破8年前招股價（第二版）
【契媽股】中概股暴跌 Cathie Wood趁機增持「巴菲特愛股」！
2022/03/15
【契媽股】中概股暴跌 Cathie Wood趁機增持「巴菲特愛股」！
【後疫情年代】普徠仕：兩大市場扭曲現象正在消退
今日
【後疫情年代】普徠仕：兩大市場扭曲現象正在消退

你可能感興趣

【阿里連環破底】阿里ADS盤前下試70港元關 摩通料破8年前招股價（第二版）
19:21 2022/03/15
【阿里連環破底】阿里ADS盤前下試70港元關 摩通料破8年前招股價（第二版）
【契媽股】中概股暴跌 Cathie Wood趁機增持「巴菲特愛股」！
16:29 2022/03/15
【契媽股】中概股暴跌 Cathie Wood趁機增持「巴菲特愛股」！
【後疫情年代】普徠仕：兩大市場扭曲現象正在消退
今日 07:19
【後疫情年代】普徠仕：兩大市場扭曲現象正在消退

最新專欄文章

【中概股暴跌】詳解摩通報告 騰訊目標價點解砍半（附短綫操作建議）
今日
【中概股暴跌】詳解摩通報告 騰訊目標價點解砍半（附短綫操作建議）
【跌市尋寶】量價齊看好 啤酒股飲勝（附股票推介）
今日
【跌市尋寶】量價齊看好 啤酒股飲勝（附股票推介）
【兩會解讀】工作報告有訊號 內房見底可期
2022/03/15
【兩會解讀】工作報告有訊號 內房見底可期
【高息抗跌藍籌】長和系輪流公布業績 長建3個原因較值博（第三版）
2022/03/14
【高息抗跌藍籌】長和系輪流公布業績 長建3個原因較值博（第三版）
【恒指近崖邊】本月現拐點的5個催化劑
2022/03/14
【恒指近崖邊】本月現拐點的5個催化劑
中國市場 大行報告 市場動向 全球化 疫情 中央銀行 貨幣政策 就業 基建 宏觀分析

下一篇文章

【中概股暴跌】詳解摩通報告 騰訊目標價點解砍半（附短綫操作建議）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版