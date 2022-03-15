北約加軍費 軍備競賽危中有機

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）下令進軍烏克蘭，是改變歐洲的地緣政治的事件，對於西方政治領袖來講，是一記當頭棒喝，政治人物驚醒過來，俄方威脅是真實的，俄歐兩大陣營間的不信任達到頂峰。當出現安全困境，軍備競賽往往伴隨而來，這對大部分人來說是危機，對軍火商來說卻是機遇。

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