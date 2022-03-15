北約加軍費 軍備競賽危中有機 國際 20:05 2022/03/15 分享： 俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）下令進軍烏克蘭，是改變歐洲的地緣政治的事件，對於西方政治領袖來講，是一記當頭棒喝，政治人物驚醒過來，俄方威脅是真實的，俄歐兩大陣營間的不信任達到頂峰。當出現安全困境，軍備競賽往往伴隨而來，這對大部分人來說是危機，對軍火商來說卻是機遇。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 俄烏打仗 環球供應鏈跟着遭殃 今日 俄烏打仗 環球供應鏈跟着遭殃 能源大洗牌 美國笑到最後？ 2022/03/14 能源大洗牌 美國笑到最後？ 南韓政壇變天 外交路綫大轉彎 2022/03/10 南韓政壇變天 外交路綫大轉彎 俄烏兩國本是同根生 普京侵烏早有跡可尋 2022/03/11 俄烏兩國本是同根生 普京侵烏早有跡可尋 美英齊禁俄油 欠歐洲難入肉 2022/03/09 美英齊禁俄油 欠歐洲難入肉 你可能感興趣 俄烏打仗 環球供應鏈跟着遭殃 今日 12:45 俄烏打仗 環球供應鏈跟着遭殃 能源大洗牌 美國笑到最後？ 13:57 2022/03/14 能源大洗牌 美國笑到最後？ 南韓政壇變天 外交路綫大轉彎 22:36 2022/03/10 南韓政壇變天 外交路綫大轉彎 最新專欄文章 俄烏打仗 環球供應鏈跟着遭殃 今日 俄烏打仗 環球供應鏈跟着遭殃 國金札記 - 俄烏戰火 環球供應鏈遭殃 今日 俄烏戰火 環球供應鏈遭殃 能源大洗牌 美國笑到最後？ 2022/03/14 能源大洗牌 美國笑到最後？ 國金札記 - 能源供應大洗牌 美國能笑到最後？ 2022/03/14 能源供應大洗牌 美國能笑到最後？ 國金札記 - 尹錫悅掌舵南韓 外交路綫勢變天 2022/03/11 尹錫悅掌舵南韓 外交路綫勢變天 國防 軍事 政治 軍備 地緣政治 德國 北約 戰爭 戰機 歐洲