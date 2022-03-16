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【投資攻略】如何不輸滯漲 做投資贏家

財金猛人追蹤 14:50 2022/03/16

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現時全球焦點依然圍繞俄烏戰爭，同期全球通脹持續高企，各國更調低了未來經濟增長預期，市場開始出現滯漲的講法。通常｢滯漲｣不常發生，回顧上次較嚴重的滯漲情況，已經是70年代至80年代早期的事。但部分投資者最憂心，就是美國經濟將陷入滯漲情況，到底造成｢滯漲｣傳言的成因是什麼？投資者又如何部署應對滯漲的倉位？

專訪中外名家 洪灝+許長泰 談戰局及加息部署【下一頁

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經濟命輪轉動 剖析滯漲因由

投資者想分析經濟週期，可依循｢實質經濟增長｣及｢通脹情況｣兩個主軸入手，如經濟踏入｢高通脹，低增長｣環境，就是進入滯漲期，市場亦會因此出現供應量下跌及經濟下滑，但價格依然往上升的狀態，例如現時的原材料短缺、物流緩慢、勞動人口短缺等問題，即使一間公司盈利下滑，依然需要提高聘請薪酬來徵求人手來維持運作。

回顧上次的美國經濟滯漲期（即70年代至80年代早期），先是由於阿拉伯跟以色列發生衝突，美國因支持以色列，OPEC 便決定切斷給美國的石油輸出，導致石油價額由約$25飆升至$60，後來再因為雙伊戰爭，受地緣因素影響，油價便由$60飆升至$140。當時美國的GDP（國內生產總值）平均指數約為-6.5，而CPI（通脹按年增長指數）則約為13.75，CPI大幅超過GDP約2倍，不過往後就再無出現相同情況。直至現時，美國的GDP及CPI指數走勢亦相近，雖然美國通脹持續上升，但增長率仍處於高位，反映美國經濟其實未到滯漲情況，所以投資者無須過分擔心。

但之所以出現滯漲講法，其實非空穴來風，現時俄羅斯就正正進入滯漲的情況，其通脹率按年增長已達到9.15%，算是極高的增長。另外，留意俄羅斯盧布最近暴跌，若國家貨幣大跌，即表示對外的購買力下降，進而再推高俄羅斯的通脹問題，成為全球現時經濟環境最糟糕的國家。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 財來智有方

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